ЦСКА обыграл "Реал", Родригес набрал 18 очков

ЦСКА на своей площадке обыграл "Реал" в матче регулярного чемпионата Евролиги – 93:87. Самым результативным игроком встречи стал разыгрывающий мадридского клуба Лука Дончич с 21 очком. У армейцев 18 очков набрал бывший игрок "Реала" Серхио Родригес.

Армейцы одержали 17-ю победу и продолжают лидировать в турнирной таблице. "Реал" потерпел восьмое поражение и опустился на 5-е место.

Евролига

Регулярный чемпионат

ЦСКА – "Реал" (Испания) – 93:87 (33:11, 21:20, 24:29, 15:27)

Ц: Родригес (18), Хиггинс (16), Хантер (11), Клайберн (11 + 10 подборов), Де Коло (10), Курбанов (10).

Р: Дончич (21), Кэрролл (16), Томпкинс (13), Кампаццо (10).