ЦСКА обыграл "Реал", Родригес набрал 18 очков

ЦСКА на своей площадке обыграл "Реал" в матче регулярного чемпионата Евролиги – 93:87. Самым результативным игроком встречи стал разыгрывающий мадридского клуба Лука Дончич с 21 очком. У армейцев 18 очков набрал бывший игрок "Реала" Серхио Родригес.
Армейцы одержали 17-ю победу и продолжают лидировать в турнирной таблице. "Реал" потерпел восьмое поражение и опустился на 5-е место.
Евролига
Регулярный чемпионат
ЦСКА – "Реал" (Испания) – 93:87 (33:11, 21:20, 24:29, 15:27)
Ц: Родригес (18), Хиггинс (16), Хантер (11), Клайберн (11 + 10 подборов), Де Коло (10), Курбанов (10).
Р: Дончич (21), Кэрролл (16), Томпкинс (13), Кампаццо (10).
Дополнительная информация
http://basketball.sport-express.ru/men/euroleague/2017-2018/
Helicopter
Некто Кузьмич? Если вспомнить прошлый сезон, этот некто нам нанёс наиболее серьёзный урон.
22:29
yspesh4
Хорошая была подслушка Ласы после первой четверти - они уже не смогут сыграть лучше, а мы можем. Суперигра. Идеальная первая четверть, но весь матч так играть невозможно против Реала. Сегодня еще Оли с Фенером дерутся. Всех с победой. Классная игра баскетбол, видно, за что люди деньги получают. Кокорину нарисуй 20 схем, его отвезут в Кащенку.
22:28
Джон....Сильвер
У ЦСКА в Евролиге только два конкурента - они сами и Олимпиакос.
22:27
FINIX
у Реала не играли Юй, Аюн и некто Кузьмич. А у нас Хряпа,Кулагин и Вестерман. А если они вдруг будут играть, то что?
22:12
Carlos_Valderrama
Главное победа, а не разница в счёте!
22:08
shpasic
Родригес будет жить ещё долго, а Дюк Нюкем должен умереть.
22:04
vinnipuh2
Спам, и зачем вам превосходство по личным встречам? Было бы просто приятно?:)
21:59
Helicopter
Удивительная игра баскетбол! Все молодцы, физика в концовке подвела.
21:56
Thomas_Boy_
Молодцы. Хотя 4 четверть откровенно валяли дурака.
21:56
Спам
Отвратительная 2-я половина имени Итудиса. Антонов, которого хвалили комментаторы ужасно сыграл. А хотелось иметь превосходство над Реалом в личной встрече, не удалось...
21:54