21:52 | Баскетбол — Евролига

ЦСКА обыграл "Реал", Родригес набрал 18 очков

10

ЦСКА на своей площадке обыграл "Реал" в матче регулярного чемпионата Евролиги – 93:87. Самым результативным игроком встречи стал разыгрывающий мадридского клуба Лука Дончич с 21 очком. У армейцев 18 очков набрал бывший игрок "Реала" Серхио Родригес.

Армейцы одержали 17-ю победу и продолжают лидировать в турнирной таблице. "Реал" потерпел восьмое поражение и опустился на 5-е место.

Евролига

Регулярный чемпионат

ЦСКА – "Реал" (Испания) – 93:87 (33:11, 21:20, 24:29, 15:27)

Ц: Родригес (18), Хиггинс (16), Хантер (11), Клайберн (11 + 10 подборов), Де Коло (10), Курбанов (10).

Р: Дончич (21), Кэрролл (16), Томпкинс (13), Кампаццо (10).

Дополнительная информация

http://basketball.sport-express.ru/men/euroleague/2017-2018/

10
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (10)
Войти, чтобы оставить комментарий

Helicopter

Некто Кузьмич? Если вспомнить прошлый сезон, этот некто нам нанёс наиболее серьёзный урон.

22:29

yspesh4

Хорошая была подслушка Ласы после первой четверти - они уже не смогут сыграть лучше, а мы можем. Суперигра. Идеальная первая четверть, но весь матч так играть невозможно против Реала. Сегодня еще Оли с Фенером дерутся. Всех с победой. Классная игра баскетбол, видно, за что люди деньги получают. Кокорину нарисуй 20 схем, его отвезут в Кащенку.

22:28

Джон....Сильвер

У ЦСКА в Евролиге только два конкурента - они сами и Олимпиакос.

22:27

FINIX

у Реала не играли Юй, Аюн и некто Кузьмич. А у нас Хряпа,Кулагин и Вестерман. А если они вдруг будут играть, то что?

22:12

Carlos_Valderrama

Главное победа, а не разница в счёте!

22:08

shpasic

Родригес будет жить ещё долго, а Дюк Нюкем должен умереть.

22:04

vinnipuh2

Спам, и зачем вам превосходство по личным встречам? Было бы просто приятно?:)

21:59

Helicopter

Удивительная игра баскетбол! Все молодцы, физика в концовке подвела.

21:56

Thomas_Boy_

Молодцы. Хотя 4 четверть откровенно валяли дурака.

21:56

Спам

Отвратительная 2-я половина имени Итудиса. Антонов, которого хвалили комментаторы ужасно сыграл. А хотелось иметь превосходство над Реалом в личной встрече, не удалось...

21:54