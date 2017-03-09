21:42 | БАСКЕТБОЛ — Евролига

ЦСКА обыграл "Галатасарай" и гарантировал себе выход в плей-офф Евролиги

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ЦСКА в матче регулярного чемпионата Евролиги обыграл на своей площадке "Галатасарай" - 85:69. Самым результативным игроком встречи стал разыгрывающий хозяев Нандо Де Коло, набравший 22 очка. Эта победа стала 19 для армейцев в 26 поединках турнира. Команда гарантировала для себя место в первой восьмерке, которое дает право участия в плей-офф.

Евролига

Регулярный чемпионат

ЦСКА (Россия) - "Галатасарай" (Турция) - 85:69 (13:17, 33:12, 19:20, 20:20)

Ц: Де Коло (22), Хайнс (13), Хиггинс (12).

Г: Миков (18), Коксал (13), Плисс (11).

Дополнительная информация

http://basketball.sport-express.ru/men/euroleague/2016-2017/

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КОММЕНТАРИИ (2)
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дебар

У Галатасарая - лучший снайпер - МиЦов видимо?

22:40

Helicopter

Тут всё просто на классе. 5 игр осталось, в 4-ке будем точро.

21:51

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