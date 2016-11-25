ЦСКА обыграл "Басконию", Теодосич набрал 34 очка

ЦСКА на своей площадке взял верх над "Басконией" в регулярном чемпионате Евролиги – 112:84. Армейцы обновили свой рекорд результативности в турнире (109 очков против "Галатасарая" в этом же сезоне).

Самым результативны игроком встречи стал Милош Теодосич. В его активе – "дабл-дабл", 34 очка и 10 передач.

Евролига

Регулярный чемпионат

ЦСКА (Россия) – "Баскония" (Испания) – 112:84 (17:27, 32:19, 34:23, 29:15)

Ц: Теодосич (34), Фридзон (14), Огастин (13).

Б: Бьебуа (19), Ларкин (18), Ханга (12).

25 ноября. Москва. "Мегаспорт".