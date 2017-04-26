ЦСКА обыграл "Басконию" и вышел в "Финал четырех" Евролиги

В третьем четвертьфинальном матче плей-офф Евролиги ЦСКА на выезде одолел "Басконию" – 90:88. Гости умудрились потерять мяч на своей половине площадки за 8 секунд до финальной сирены, но все-таки отстояли преимущество в два очка. Самым результативным игроком встречи стал защитник красно-синих Кори Хиггинс, набравший 21 очко.

Эта победа стала для армейцев третьей в серии. Российский клуб пробился в "Финал четырех" турнира. Напомним, что ранее в полуфинал также пробился "Фенербахче".

Евролига

Плей-офф

1/4 финала

Третий матч

"Баскония" (Испания) – ЦСКА (Россия) – 88:90 (24:22, 20:21, 26:29, 18:18)

Счет в серии: 0-3.