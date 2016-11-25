ЦСКА обновил собственный рекорд результативности в Евролиге

ЦСКА установил рекорд результативности в Евролиге. В домашнем матче с "Басконией" армейцы набрали 112 очков, одержав победу со счетом 112:84. Предыдущий рекорд результативности также был установлен ЦСКА: армейцы 26 октября 2016 года обыграли "Галатасарай" со счетом 109:84.

Самые результативные матчи ЦСКА в Евролиге