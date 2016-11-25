22:08 | БАСКЕТБОЛ — Евролига

ЦСКА обновил собственный рекорд результативности в Евролиге

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ЦСКА установил рекорд результативности в Евролиге. В домашнем матче с "Басконией" армейцы набрали 112 очков, одержав победу со счетом 112:84. Предыдущий рекорд результативности также был установлен ЦСКА: армейцы 26 октября 2016 года обыграли "Галатасарай" со счетом 109:84.

Самые результативные матчи ЦСКА в Евролиге

Дата

Стадия

Соперник

Счет

25.11.2016

Гр.турнир

Баскония (д)

112:84

13.10.2016

Гр.турнир

Галатасарай (г)

109:84

25.02.2016

Топ-16

Химки (д)

108:98

23.10.2015

Гр.турнир

Сассари (г)

107:78

29.01.2015

Топ-16

Нижний Новгород (д)

103:95

 

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