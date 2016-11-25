ЦСКА обновил собственный рекорд результативности в Евролиге

ЦСКА установил рекорд результативности в Евролиге. В домашнем матче с "Басконией" армейцы набрали 112 очков, одержав победу со счетом 112:84. Предыдущий рекорд результативности также был установлен ЦСКА: армейцы 26 октября 2016 года обыграли "Галатасарай" со счетом 109:84.
Самые результативные матчи ЦСКА в Евролиге
|
Дата
|
Стадия
|
Соперник
|
Счет
|
25.11.2016
|
Гр.турнир
|
Баскония (д)
|
112:84
|
13.10.2016
|
Гр.турнир
|
Галатасарай (г)
|
109:84
|
25.02.2016
|
Топ-16
|
Химки (д)
|
108:98
|
23.10.2015
|
Гр.турнир
|
Сассари (г)
|
107:78
|
29.01.2015
|
Топ-16
|
Нижний Новгород (д)
|
103:95