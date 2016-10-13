ЦСКА обновил собственный рекорд по количеству набранных очков в Евролиге

ЦСКА в стартовом матче Евролиги против "Галатасарая" набрал 109 очков. Этот показатель стал рекордным для армейцев в выездных матчах турнира. Прошлое достижение команда установила в ноябре 2015 года в поединке против итальянского "Сассари".
Напомним, в итоге "Галатасарай" уступил со счетом 109:84. Последние очки в этом поединке набрал Виталий Фридзон.
Vitaly Fridzon's three-pointer in closing seconds sets @cskabasket record for scoring in a Euroleague game with 109 points #GSOCSK #GameOn pic.twitter.com/1k3F78TDRF– EuroLeague Gurus (@EuroleagueGurus) 13 октября 2016 г.
saiga
Дилетанту от спорта на сайте "С-Э" - уступить можно ТОЛЬКО со счетом 84:109, а со счетом 109:84 ТОЛЬКО выиграть. Надо хоть чуточку разбираться в спорте!
22:59 13 октября