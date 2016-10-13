22:27 13 октября | БАСКЕТБОЛ — Евролига

ЦСКА обновил собственный рекорд по количеству набранных очков в Евролиге

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ЦСКА в стартовом матче Евролиги против "Галатасарая" набрал 109 очков. Этот показатель стал рекордным для армейцев в выездных матчах турнира. Прошлое достижение команда установила в ноябре 2015 года в поединке против итальянского "Сассари".

Напомним, в итоге "Галатасарай" уступил со счетом 109:84. Последние очки в этом поединке набрал Виталий Фридзон.

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КОММЕНТАРИИ (1)
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saiga

Дилетанту от спорта на сайте "С-Э" - уступить можно ТОЛЬКО со счетом 84:109, а со счетом 109:84 ТОЛЬКО выиграть. Надо хоть чуточку разбираться в спорте!

22:59 13 октября

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