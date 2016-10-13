ЦСКА обновил собственный рекорд по количеству набранных очков в Евролиге

ЦСКА в стартовом матче Евролиги против "Галатасарая" набрал 109 очков. Этот показатель стал рекордным для армейцев в выездных матчах турнира. Прошлое достижение команда установила в ноябре 2015 года в поединке против итальянского "Сассари".

Напомним, в итоге "Галатасарай" уступил со счетом 109:84. Последние очки в этом поединке набрал Виталий Фридзон.