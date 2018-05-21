ЦСКА не смог вовремя улететь из Белграда, команда ждет резервный борт

ЦСКА не смог вовремя вылететь из Белграда после завершения "Финала четырех" Евролиги, сообщает "Р-Спорт". Вылет чартерного рейса из сербской столицы в Москву, пассажирами которого должны были стать тренеры, игроки и их семьи, а также персонал клуба и журналисты, был намечен на 16.30 по московскому времени.

После того, как посадка была завершена, командир экипажа объявил, что самолет не может полететь по техническим причинам. Планируется, что резервный борт прибудет в ближайшие 5-6 часов. В настоящее время пассажиры вернулись в здание аэропорта.

Напомним, в "Финале четырех" Евролиги ЦСКА занял четвертое место. Армейцы в полуфинале проиграли "Реалу", а в матче за третье место уступили "Жальгирису".

Худшие среди лучших. ЦСКА стал четвертым в Евролиге