21:59 | Баскетбол — Евролига

ЦСКА на старте Евролиги обыграл "Милан"

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ЦСКА победил "Милан" в стартовом матче регулярного чемпионата Евролиги. Самым результативным игроком встречи стал Кори Хиггинс, на счету которого 21 очко. Следующий поединок армейцы проведут 19 октября на выезде против "Реала".

Евролига

Регулярный чемпионат

ЦСКА (Россия) - "Милан" (Италия) - 93:84 (16:30, 22:18, 27:16, 28:20)

Ц: Хиггинс (21), Родригес (20), Де Коло (19), Клайберн (15 + 12 подборов).

М: Гуделок (17), Мицов (16), Гудатис (15), Бертан (14).

Дополнительная информация

http://basketball.sport-express.ru/men/euroleague/2017-2018/

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Материалы других СМИ
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КОММЕНТАРИИ (9)
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dintos

Кому нужен такой ЦСКА,где играют одни импортные?Это,называется русская команда...

22:36

lordy

нелегко, но главное победа!

22:17

EGIS

Kakuju stranu predstavliajet CSKA? USA plius FRANCE.

22:12

ladafan

молодчики! че еще сказать...

22:11

michail.sus

Тяжело, но есть победа! Так держать (без первой четверти)!!!

22:10

Thomas_Boy_

Фантастика... Проигрывали, проигрывали, потом в третьей четверти взяли и разорвали итальянцев. Браво!

22:10

Carlos_Valderrama

Обновлённый ЦСКА понравился. Молодцы переломили ход игры.

22:09

Электросталец

да, неплохой матч, с победой!

22:06

Helicopter

Новички очень серьёзного уровня. И теперь у нас есть центр:-) С Победой, особенно одного русского Никиту.

22:04