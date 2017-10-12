ЦСКА на старте Евролиги обыграл "Милан"

ЦСКА победил "Милан" в стартовом матче регулярного чемпионата Евролиги. Самым результативным игроком встречи стал Кори Хиггинс, на счету которого 21 очко. Следующий поединок армейцы проведут 19 октября на выезде против "Реала".

Евролига

Регулярный чемпионат

ЦСКА (Россия) - "Милан" (Италия) - 93:84 (16:30, 22:18, 27:16, 28:20)

Ц: Хиггинс (21), Родригес (20), Де Коло (19), Клайберн (15 + 12 подборов).

М: Гуделок (17), Мицов (16), Гудатис (15), Бертан (14).