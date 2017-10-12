ЦСКА на старте Евролиги обыграл "Милан"

ЦСКА победил "Милан" в стартовом матче регулярного чемпионата Евролиги. Самым результативным игроком встречи стал Кори Хиггинс, на счету которого 21 очко. Следующий поединок армейцы проведут 19 октября на выезде против "Реала".
Евролига
Регулярный чемпионат
ЦСКА (Россия) - "Милан" (Италия) - 93:84 (16:30, 22:18, 27:16, 28:20)
Ц: Хиггинс (21), Родригес (20), Де Коло (19), Клайберн (15 + 12 подборов).
М: Гуделок (17), Мицов (16), Гудатис (15), Бертан (14).
Дополнительная информация
http://basketball.sport-express.ru/men/euroleague/2017-2018/
dintos
Кому нужен такой ЦСКА,где играют одни импортные?Это,называется русская команда...
22:36
lordy
нелегко, но главное победа!
22:17
EGIS
Kakuju stranu predstavliajet CSKA? USA plius FRANCE.
22:12
ladafan
молодчики! че еще сказать...
22:11
michail.sus
Тяжело, но есть победа! Так держать (без первой четверти)!!!
22:10
Thomas_Boy_
Фантастика... Проигрывали, проигрывали, потом в третьей четверти взяли и разорвали итальянцев. Браво!
22:10
Carlos_Valderrama
Обновлённый ЦСКА понравился. Молодцы переломили ход игры.
22:09
Электросталец
да, неплохой матч, с победой!
22:06
Helicopter
Новички очень серьёзного уровня. И теперь у нас есть центр:-) С Победой, особенно одного русского Никиту.
22:04