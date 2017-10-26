"Црвена Звезда" вырвала победу у "Маккаби", несмотря на 28 очков Томаса

"Црвена Звезда" на своей площадке обыграла "Маккаби" в матче регулярного чемпионата Евролиги - 87:84. Самым результативным игроком встречи стал защитник израильской команды Дешон Томас, набравший 28 очков.

После этого результата у обоих команд по две победы и два поражения в четырех матчах.

Евролига

Регулярный чемпионат

"Црвена Звезда" (Сербия) - "Маккаби" Т-А (Израиль) - 87:84 (19:24, 20:25, 23:12, 25:23)

Ц: Рочести (22), Филдейн (19), Бьелица (16).

М: Томас (28), Джексон (14), Ролл (11).