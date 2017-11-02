"Црвена Звезда" проиграла "Бамбергу" в Евролиге, несмотря на 22 очка Рочести

В матче регулярного чемпионата Евролиги "Бамберг" на выезде нанес поражение "Црвене Звезде" – 75:69. Самым результативным игроком встречи стал разыгрывающий хозяев Тэйлор Рочести, известный российским болельщикам по выступлениям за "Нижний Новгород" и "Локомотив". На счету 32-летнего ветерана 22 очка.

Сербский клуб проиграл в третий раз в пяти матчах и занимает 11-е место в сборной таблице регулярки. "Бамберг" поднялся на шестую строчку.

Евролига

Мужчины

Регулярный чемпионат

"Црвена Звезда" (Сербия) – "Бамберг" (Германия) – 69:75 (18:30, 16:13, 19:16, 16:16)

Ц: Рочести (22), Лессорт (14 + 9 подборов), М. Бьелица (11 + 7 подборов).

Б: Рабит (15), Хикман (12), Радошевич (11 + 7 подборов).