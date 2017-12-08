23:18 8 декабря | Баскетбол — Евролига

"Црвена Звезда" обыграла "Эфес Пилсен" и продлила победную серию

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"Црвена Звезда" обыграла "Эфес Пилсен" со счетом 100:81 в матче регулярного чемпионата Евролиги. Сербский клуб одержал третью победу кряду, "Эфес" проиграл вторую встречу подряд.

Евролига

Регулярный чемпионат

"Црвена Звезда" (Сербия) – "Эфес Пилсен" (Турция) – 100:81 (29:23, 21:21, 24:18, 26:19)

Ц: Фелдин (29), Рочести (11), Добрич (10)

Э: Данстон (16), Драгич (14), Стимач (12)

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Материалы других СМИ
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КОММЕНТАРИИ (2)
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27Hoax

Цирк!!! А откуда вы взяли второе поражение подряд у эфеса? ))) ха-ха-ха

00:27

Спринт

Сайт "С-Э" откуда взяли,что "Црвена Звезда" выиграла 3 игры подряд? Сербы победили в 2-х играх, а в 9 туре проиграли "команде "Баскония" 81:85. Даже в календарь игр посмотреть не способны.

00:19