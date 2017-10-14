Чус Видоретта: "Химки" перевернули ход игры с "Валенсией"

Главный тренер "Валенсии" Чус Видоретта после поражения от "Химок" (70:75) в первом матче регулярного чемпионата Евролиги отметил, что в четвертой четверти подмосковные баскетболисты провели отличный отрезок. По словам наставника, было сложно прийти в себя.

- Прежде всего, хочу поздравить соперника с победой, - приводит ТАСС слова Видоретты. - Матч получился сложным, мы контролировали игру в первой и третьей четвертях, провели наравне второй отрезок. Но отдам должное баскетболистам "Химок" в четвертой четверти, когда они перевернули ход встречи с ног на голову. Сложно прийти в себя, когда прилетает сразу 14 очков.