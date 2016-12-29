23:47 29 декабря | БАСКЕТБОЛ — Евролига

Чарльз Дженкинс: "На матче с ЦСКА была невероятная атмосфера"

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Защитник "Црвены Звезды" Чарльз Дженкинс после матча регулярного чемпионата Евролиги против ЦСКА (78:67) отметил, что сербская команда показала свою лучшую игру. Эта победа позволила белградцем подняться на восьмое место в турнирной таблице.

- Мы показали лучшую игру, наш высокий уровень, - приводит blic.rs слова Дженкинса. - Атмосфера на матче была сумасшедшей. Не могу сказать, что я показал лучший баскетбол. Против нас играли хорошие соперники. Но я старался расслабиться и показать все, на что я способен. При своих болельщиках иначе просто невозможно.

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Материалы REN-TV

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