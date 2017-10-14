Чарльз Дженкинс: "Химки" могут замахнуться на победу в Евролиге"

Защитник "Химок" Чарльз Дженкинс после победы над "Валенсией" (75:70) в первом матче регулярного чемпионата Евролиги отметил, что подмосковная команда играла против одного из претендентов на "Финал четырех". По его мнению, выигрыша удалось добиться после мотивирующей речи тренера в перерыве.

- Сегодня получился колоссально сложный матч, - приводит ТАСС слова Дженкинса. - Мы играли против одного из претендентов на "Финал четырех" в нынешнем розыгрыше Евролиги. Рад, что удалось одержать победу. Думаю, если мы продолжим в том же духе, то вполне сможем замахнуться на победу в текущем розыгрыше турнира. Первые два отрезка были очень сложными. Минимальный перевес в счете был и у нас, и у соперника. В перерыве тренер провел мотивирующую беседу, нам стало играть легче, и мы победили.