Центровой ЦСКА Боломбой получил разрешение играть за клуб и сборную России

Новичок ЦСКА, центровой Джоэл Боломбой получил разрешение играть как за клуб, так и за сборную России, сообщает официальный сайт московских армейцев. До этого он стал гражданином РФ. В сообщении опубликовано его фото с российским паспортом.
Документы центрового уже переданы в Евролигу и Единую лигу ВТБ. Он может принять участие в матче с "Жальгирисом" и дебютировать в российской сборной против Финляндии 30 ноября.
Ранее спортсмен был гражданином Украины.
Джоэл Боломбой готов играть!– CSKA Moscow (@cskabasket) 19 ноября 2018 г.
Клуб получил от РФБ все необходимые разрешения, выданные ФИБА: @Bolomboy21 имеет право играть за клуб и сборную России.
Джоэл может принять участие в матче с "Жальгирисом" и дебютировать в российской национальной команде против Финляндии 30 ноября pic.twitter.com/yHRlIzfrop
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