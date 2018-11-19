Центровой ЦСКА Боломбой получил разрешение играть за клуб и сборную России

Новичок ЦСКА, центровой Джоэл Боломбой получил разрешение играть как за клуб, так и за сборную России, сообщает официальный сайт московских армейцев. До этого он стал гражданином РФ. В сообщении опубликовано его фото с российским паспортом.

Документы центрового уже переданы в Евролигу и Единую лигу ВТБ. Он может принять участие в матче с "Жальгирисом" и дебютировать в российской сборной против Финляндии 30 ноября.

Ранее спортсмен был гражданином Украины.

Джоэл Боломбой готов играть!



Клуб получил от РФБ все необходимые разрешения, выданные ФИБА: @Bolomboy21 имеет право играть за клуб и сборную России.



Джоэл может принять участие в матче с "Жальгирисом" и дебютировать в российской национальной команде против Финляндии 30 ноября pic.twitter.com/yHRlIzfrop – CSKA Moscow (@cskabasket) 19 ноября 2018 г.

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