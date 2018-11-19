23:58 19 ноября | Баскетбол — Евролига

Центровой ЦСКА Боломбой получил разрешение играть за клуб и сборную России

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Новичок ЦСКА, центровой Джоэл Боломбой получил разрешение играть как за клуб, так и за сборную России, сообщает официальный сайт московских армейцев. До этого он стал гражданином РФ. В сообщении опубликовано его фото с российским паспортом.

Документы центрового уже переданы в Евролигу и Единую лигу ВТБ. Он может принять участие в матче с "Жальгирисом" и дебютировать в российской сборной против Финляндии 30 ноября.

Ранее спортсмен был гражданином Украины.

 

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Дополнительная информация

https://cskabasket.com/news/?id=17590

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