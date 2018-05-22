Борис Соколовский: "Мне сложно понять решения Итудиса"

Экс-главный тренер сборной России Борис Соколовский прокомментировал поражение ЦСКА от "Реала" в полуфинале Евролиги. Соколовский не понимает, почему ЦСКА перестал вести атаки через Кори Хиггинса.

- Кори Хиггинс стал лидером ЦСКА в этом сезоне, великолепно провел первую четверть с "Реалом" (12 очков), и мне сложно понять, почему потом команда перестала строить атаки через него, а лидерство в нападении перешло к Уиллу Клайберну, – цитируют "Известия" Соколовского. – Форвард мазал бросок за броском, показав удручающую статистику (2/12 двухочковых). После нескольких промахов американца надо было строить атаку через других игроков, но этого не произошло. В этой ситуации очень сложно понять Димитриса Итудиса. Я считаю, что он отличный тренер, но в этот вечер он не был похож сам на себя. Возможно, приболел или испытывал какие-то другие проблемы, но Димитрис не давал своей команде привычной энергетики.