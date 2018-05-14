Борис Соколовский: "ЦСКА является фаворитом в противостоянии с "Реалом"

Экс-тренер сборной России Борис Соколовский считает, что ЦСКА является фаворитом в полуфинале Евролиги против "Реала". Матч пройдет 18 мая, а сильнейшая команда встретится с "Фенербахче" или "Жальгирисом" в финале 20 мая.

- На мой взгляд, шансы ЦСКА в противостоянии с "Реалом" – 60 на 40 в пользу московского клуба, – сказал "Известиям" Соколовский. – У ЦСКА более сыгранный состав. Тренеру "Реала" Пабло Ласо весь сезон приходилось идти на вынужденные эксперименты. Из-за травм он долгое время не мог проверить всех своих лидеров в деле. Главная звезда "Реала" Серхио Юль не играл восемь месяцев и выпал из игрового ритма. Несмотря на то что он внес серьезный вклад в победу "Реала" над "Панатинаикосом" в плей-офф, ему будет тяжело противостоять задней линии ЦСКА. Для этого надо играть в хорошем ритме на протяжении всего сезона.