Боломбой дебютировал за ЦСКА

Центровой ЦСКА Джоэл Боломбой впервые вышел в составе армейцев в официальном матче. Дебют 24-летнего россиянина состоялся в матче Евролиги против "Жальгириса". Боломбой, заявленный за армейцев под № 3, вышел на паркет во второй четверти и сразу же отметился эффектным данком.

13 ноября центровой с украинскими и конголезскими корнями получил российское гражданство и имеет право выступать за сборную России. Дебют Боломбоя за национальную команду ожидается 30 ноября в матче против Финляндии в рамках квалификации ЧМ-2019. (Игорь Барышев)

Джоэл Боломбой: "Хочу стать новым Холденом для России"