Болельщики "Маккаби" не решили, будут ли бойкотировать игру с УНИКСом

Легенды "Маккаби" Таль Броди и Мики Беркович перед матчем Евролиги против УНИКСа обратились к нынешним игрокам с призывом уважать традиции клуба и его достижения последних десятилетий. Руководство тельавивцев опасается обструкции со стороны болельщиков в отношении баскетболистов. Напомним, что на данный момент клуб идет на последнем месте в регулярном чемпионате Евролиги.

Среди группировок фанатов сохраняются разногласия - бойкотировать ли игру с УНИКСом, либо же поддержать команду в трудный момент. Встреча состоится сегодня вечером, начало - в 22.05 по московскому времени. (Эли ШВИДЛЕР)