Блатт рад, что Багатскис возглавил "Маккаби"

Главный тренер "Дарюшафаки" Дэвид Блатт подтвердил, что его помощник Айнарс Багатскис в ближайшее время станет рулевым "Маккаби". По словам экс-наставника сборной России, он одобряет этот шаг латвийского специалиста, до Турции возглавлявшего "Нижний Новгород".

– Контракт еще не подписан, но это произойдет уже совсем скоро, – цитирует Eurohoops Блатта. – Я очень рад, что люди, которые мне помогали, движутся вперед, и я горжусь им. Прекрасно знаю, как важно получать подобные шансы для профессионального тренера. Мы уже обсудили это, и я рад, что он возглавит именно "Маккаби". Желаю ему удачи.

Напомним, что Блатт возглавлял "Маккаби" в 2010 - 2014 годах.