"Баскония" взяла верх над "Барселоной"

"Баскония" нанесла поражение "Барселоне" в матче регулярного чемпионата Евролиги со счетом 65:62. Самым результативным игроком встречи стал защитник победившей команды Родриг Бобуа, набравший 19 очков.

Евролига

Регулярный чемпионат

"Баскония" (Испания) – "Барселона" (Испания) – 65:62 (9:16, 15:14, 23:15, 18:17)

Бас: Бобуа (19), Ларкин (14), Ханга (9).

Бар: Томич (18), Райс (15), Копонен (13).

"Милан" (Италия) – "Панатинаикос" (Греция) – 72:86 (21:16, 8:24, 13:24, 30:22)

М: Маклин (16), Сандерс (10), Драгич (9).

П: Джеймс (19), Калатес (16), Фелдейн (10).