"Баскония" уступила "Олимпиакосу", несмотря на 20 очков Шенгелия

"Олимпиакос" нанес поражение "Басконии" в выездном матче регулярного чемпионата Евролиги со счетом 95:90. Самым результативным игроком встречи стал форвард испанской команды Торнике Шенгелия, набравший 20 очков. В других встречах "Эфес Пилсен" взял верх над "Дарюшафакой", а "Реал" переиграл в гостях "Милан".

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"Баскония" (Испания) – "Олимпиакос" (Греция) – 90:95 (27:22, 25:25, 22:25, 16:23)

Б: Шенгелия (20), Ханга (15), Ларкин (14).

О: Мантзарис (17), Принтезис (15), Спанулис (15), Грин (13).

"Милан" (Италия) – "Реал" (Испания) – 90:101 (20:26, 21:26, 25:23, 24:26)

М: Хикман (19), Сандерс (16), Симон (13).

Р: Рэндольф (20), Хантер (18), Юй (18).

"Дарюшафака" (Турция) – "Эфес Пилсен" (Турция) – 79:84 (20:13, 26:22, 19:23, 14:26)

Д: Уилбекин (13), Уонамейкер (11), Андерсон (10).

Э: Томас (17), Эртель (15), Ханикатт (12), Коттон (12).