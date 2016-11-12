"Баскония" разгромила "Фенербахче" с разницей "+34"

"Баскония" на своей площадке нанесла поражение "Фенербахче" (86:52) в матче регулярного чемпионата Евролиги. Самыми результативными игроками встречи стал сразу трое представителей хозяев – Андреа Барньяни, Шейн Ларкин и Йоханнес Фойгтман набрали по 13 очков.

Испанский клуб одержал четвертую победу, для "Фенера" поражение стало вторым в шести играх.

Евролига

Регулярный чемпионат

"Баскония" (Испания) – "Фенербахче" (Турция) – 86:52 (14:11, 27:13, 26:16, 19:12)

Б: Фойгтманн (13 + 8 подборов), Барньяни (13), Ларкин (13 + 6 передач), Блажич (11).

Ф: Слоукас (9), Удо (8 + 7 подборов), Калинич (7).