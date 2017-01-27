23:09 27 января | БАСКЕТБОЛ — Евролига

"Баскония" обыграла "Барселону"

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"Баскония" в гостевом матче регулярного чемпионата Евролиги обыграла "Барселону" - 93:79. Самым результативным игроком встречи стал игрок гостей Шейн Ларкин, набравший 18 очков. В активе "Басконии" 12 побед при восьми поражениях, "Барселона" одержала в 20 играх восемь побед.

Евролига

Регулярный чемпионат

"Барселона" (Испания) - "Баскония" (Испания) - 79:93 (20:21, 23:32, 20:30, 16:10)

Барс: Райс (15), Везенков (14).

Баск: Ларкин (18), Бадингер (15), Ханга (14).

Дополнительная информация

http://basketball.sport-express.ru/men/euroleague/2016-2017/

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КОММЕНТАРИИ (2)
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Carlos_Valderrama

Барса уже не торт.

23:25 27 января

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