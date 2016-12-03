"Барселона" взяла верх над "Панатинаикосом"

"Барселона" нанесла поражение "Панатинаикосу" в матче регулярного чемпионата Евролиги со счетом 72:57. Самым результативным игроком встречи стал центровой каталонцев Анте Томич, набравший 16 очков.

В параллельной встрече "Баскония" переиграла "Галатасарай" – 69:62.

Евролига

Регулярный чемпионат

"Барселона" (Испания) – "Панатинаикос" (Греция) – 72:57 (19:19, 17:12, 21:9, 15:17)

Б: Томич (16), Везенков (12), Райс (10).

П: Фелдейн (13), Калатес (13), Синглтон (12).

"Баскония" (Испания) – "Галатасарай" (Турция) – 69:62 (22:9, 14:23, 18:16, 15:14)

Б: Фойгтманн (13), Бобуа (13), Барньяни (9).

Г: Шильб (16), Пляйсс (16), Гулер (8).