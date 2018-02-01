"Барселона" проиграла "Милану", "Жальгирис" обыграл "Маккаби"

"Барселона" на своей площадке уступила "Милану" в матче регулярного чемпионата Евролиги - 81:83. Эта победа стала для каталонцев 7-й в текущем сезоне, итальянский клуб потерпел 14 поражение. Отметим, что у обеих команд одинаковое количество очков - 28.

В другой игре "Жальгирис" обыграл "Маккаби" - 99:84.

Евролига

Регулярный чемпионат

"Барселона" (Испания) - "Милан" (Италия) - 81:83 (25:15, 23:27, 14:22, 19:19)

"Жальгирис" (Литва) - "Маккаби" Т-А (Израиль) - 99:84 (26:20, 27:26, 23:16, 23:22)