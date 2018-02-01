"Барселона" проиграла "Милану", "Жальгирис" обыграл "Маккаби"

"Барселона" на своей площадке уступила "Милану" в матче регулярного чемпионата Евролиги - 81:83. Эта победа стала для каталонцев 7-й в текущем сезоне, итальянский клуб потерпел 14 поражение. Отметим, что у обеих команд одинаковое количество очков - 28.
В другой игре "Жальгирис" обыграл "Маккаби" - 99:84.
Евролига
Регулярный чемпионат
"Барселона" (Испания) - "Милан" (Италия) - 81:83 (25:15, 23:27, 14:22, 19:19)
"Жальгирис" (Литва) - "Маккаби" Т-А (Израиль) - 99:84 (26:20, 27:26, 23:16, 23:22)
Дополнительная информация
http://basketball.sport-express.ru/men/euroleague/2017-2018/
Спринт
Сайт "С-Э", Вы хоть читаете что пишите? "Барселона" проиграла команде "Милино" 81:83 и при этом дилетантски вещаете что, каталонцы одержали 7-ю победу, а миланцы проиграла в 14-й раз. Что за галиматья?
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