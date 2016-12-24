00:38 | БАСКЕТБОЛ — Евролига

"Барселона" победила "Милан"

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"Барселона" в матче регулярного чемпионата Евролиги победила "Милан" со счетом 89:75. Самым результативным игроком матча стал форвард гостей Раким Сондерс. На его счету 27 очков, 4 подбора и 2 перехвата.

Евролига

Регулярный чемпионат

"Барселона" (Испания) – "Милан" (Италия) – 89:75 (32:19, 17:16, 23:16, 17:24)

Дополнительная информация

http://basketball.sport-express.ru/men/euroleague/2016-2017/

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КОММЕНТАРИИ (1)
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Don Miguel

Даже отвлекаясь иногда от экрана, я все равно знал, что происходит. Потому, что комментировал Гомельский, и комментировал ИГРУ! А околобаскетбольные отступления допускал только, когда игра была остановлена. Спасибо! Не то, что было в матче с ЦСКа, там экран был сам по себе, а комментаторы в другой реальности

10:43

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