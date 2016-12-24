"Барселона" победила "Милан"

"Барселона" в матче регулярного чемпионата Евролиги победила "Милан" со счетом 89:75. Самым результативным игроком матча стал форвард гостей Раким Сондерс. На его счету 27 очков, 4 подбора и 2 перехвата.

Евролига

Регулярный чемпионат

"Барселона" (Испания) – "Милан" (Италия) – 89:75 (32:19, 17:16, 23:16, 17:24)