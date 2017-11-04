01:10 | Баскетбол — Евролига

"Барселона" обыграла "Олимпиакос", ЦСКА и "Химки" - в лидерах


"Барселона" на своей площадке обыграла "Олимпиакос" в матче регулярного чемпионата Евролиги - 73:51. Самым результативным игроком встречи стал форвард каталонцев Кевин Серафин, набравший 13 очков.

Эта победа стала для "Барсы" второй в сезоне, греческий клуб потерпел первое поражение. После 5-ти туров в Евролиге лидируют 4 команды: "Реал", ЦСКА, "Олимпиакос" и "Химки".

Евролига

Регулярный чемпионат

"Барселона" (Испания) - "Олимпиакос" (Греция) - 73:51 (14:14, 18:12, 17:15, 24:10)

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http://basketball.sport-express.ru/men/euroleague/2017-2018/

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