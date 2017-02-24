"Барселона" обыграла "Милан"

"Барселона" одержала победу над "Миланом" в матче регулярного чемпионата Евролиги - 83:78. В других поединках "Црвена Звезда" обыграла "Галатасарай" - 77:58, а "Фенербахче" был сильнее "Олимпиакоса" - 67:64.

Евролига

Регулярный чемпионат

"Црвена Звезда" (Сербия) - "Галатасарай" (Турция) - 77:58 (20:17, 28:12, 16:13, 13:16)

"Фенербахче" (Турция) - "Олимпиакос" (Греция) - 67:64 (22:22, 18:12, 7:22, 20:8)

"Милан" (Италия) - "Барселона" (Испания) - 78:83 (22:22, 23:19, 10:24, 23:18)