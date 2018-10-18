В матче регулярного чемпионата Евролиги "Барселона" обыграла "Баварию" (83:73) .

В составе победителей самым результативным стал Анте Томич, который набрал 18 очков. У "Баварии" с 16 очками лучшим снайпером стал Ло Маодо.

Для "Барсы" это первая победа в трех стартовых матчах. Команда занимает 11-е место. "Бавария" с аналогичным показателем на 13-й позиции.

Евролига

Регулярный чемпионат

"Барселона" (Испания) - "Бавария" (Германия) - 83:73 (26:17, 18:19, 21:18, 18:19)

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