00:52 | БАСКЕТБОЛ — Евролига

"Барселона" дома обыграла "Дарюшафаку"

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"Барселона" в домашнем матче регулярного чемпионата Евролиги обыграла "Дарюшафаку" – 82:77. Лучшим снайпером встречи стал защитник гостей Джеймс Андерсон, набравший 21 очко.

В активе каталонского клуба после 15 матчей семь побед при восьми поражениях. Команда Дэвида Блатта имеет восемь побед при семи поражениях.

Евролига

Регулярный чемпионат

"Барселона" (Испания) – "Дарюшафака" (Турция) – 82:77 (19:22, 16:18, 24:17, 23:20)

Дополнительная информация

http://basketball.sport-express.ru/men/euroleague/2016-2017/

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Материалы REN-TV

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