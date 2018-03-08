Барцокас допускает, что в "Химках" нарушена "химия"

Главный тренер "Химок" Георгиос Барцокас назвал причины поражения от "Милана" (77:86) в домашнем матче Евролиги и отметил проблемы команды с составом.

– Не назвал бы это поражение неожиданным, – отметил Барцокас. – "Милан" играет уже безо всякого давления, у них очень талантливое нападение. Если дать им почувствовать ритм, они могут обыграть любую команду Европы. Что касается нас, мы неправильно отнеслись к этой встрече. Должны были лучше играть в защите, промазали много бросков из-под кольца, совершили много глупых фолов, особенно в ситуациях, когда не было угрозы нашему кольцу. Если так действовать, невозможно выиграть, к тому же мы дали разыграться Джерреллсу и Гаудлоку.

Отмечу, что у нас есть проблемы с составом: сегодня нам не смогли помочь Ханикатт, Зубков и Соколов, а Робинсон только вернулся после травмы. Возможно, в команде нарушена "химия", и это моя ответственность. Я должен донести до игроков, как действовать в тех или иных ситуациях, чтобы соблюдалась игровая дисциплина. Тем не менее, у нас впереди еще пять матчей, и мы должны одержать как можно больше побед. В Евролиге, где собраны отличные команды и игроки, каждый может тебя наказать, если ты не готов на 100 процентов. (Антон БАБОШИН)