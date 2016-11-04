"Бамберг" вырвал победу у "Милана"

"Бамберг" в гостевом матче регулярного чемпионата Евролиги вырвал победу у "Милана" – 106:102. К перерыву хозяева уступали в счете с разницей "-8".

Евролига

Регулярный чемпионат

"Бамберг" (Германия) – "Милан" (Италия) - 106:102 ОТ (18:21, 20:25, 23:18, 30:27, 15:11)