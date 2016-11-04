"Бамберг" вырвал победу у "Милана"

"Бамберг" в гостевом матче регулярного чемпионата Евролиги вырвал победу у "Милана" – 106:102. К перерыву хозяева уступали в счете с разницей "-8".
Евролига
Регулярный чемпионат
"Бамберг" (Германия) – "Милан" (Италия) - 106:102 ОТ (18:21, 20:25, 23:18, 30:27, 15:11)
Дополнительная информация
http://basketball.sport-express.ru/men/euroleague/2016-2017/
saiga
Что за дилетантство? Счет в матче "Бамберг" - "Милан" какой 89:88 или 106:102 в овертайме. Это что, для тупицы в спорте, одно и тоже? Когда перестанете издеваться над спортом?
00:45
saiga
Написано - уступали минус 9 очков, а в протоколе по счету минус 8 очков. Надо любить и знать баскетбол и не делать статистических ляпов. Это не спорт-кибер.
00:37