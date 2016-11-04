00:24 | БАСКЕТБОЛ — Евролига

"Бамберг" вырвал победу у "Милана"

0
0
0
2

"Бамберг" в гостевом матче регулярного чемпионата Евролиги вырвал победу у "Милана" – 106:102. К перерыву хозяева уступали в счете с разницей "-8".

Евролига

Регулярный чемпионат

"Бамберг" (Германия) – "Милан" (Италия) - 106:102 ОТ (18:21, 20:25, 23:18, 30:27, 15:11)

Дополнительная информация

http://basketball.sport-express.ru/men/euroleague/2016-2017/

0
0
0
2


Материалы REN-TV

Любопытство всемирного масштаба...

Видео: Надежда Савченко прогулялась по Красной площади...

Гиви наступает из Приднестровья...

Никита Джигурда и адвокат Сергей Жорин подрались у здания суда ...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (2)
Войти, чтобы оставить комментарий

saiga

Что за дилетантство? Счет в матче "Бамберг" - "Милан" какой 89:88 или 106:102 в овертайме. Это что, для тупицы в спорте, одно и тоже? Когда перестанете издеваться над спортом?

00:45

saiga

Написано - уступали минус 9 очков, а в протоколе по счету минус 8 очков. Надо любить и знать баскетбол и не делать статистических ляпов. Это не спорт-кибер.

00:37

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ