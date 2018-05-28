Ассамблея ФИБА-Европа призвала Евросоюз наказать Евролигу

На состоявшейся на Кипре генеральной ассамблее ФИБА-Европа 46 европейских баскетбольных федераций единогласно приняли резолюцию, в которой призвали правительства стран Евросоюза наказать Евролигу за действия "против национальных сборных и европейской спортивной модели".

Также было отмечено, что Евролига "оказывает негативное влияние на спорт по всей Европе, и в особенности другие командные виды спорта".

Ранее президент Евролиги Жорди Бертомеу заявил, что календарь турнира не претерпит изменений на следующий сезон. Это означает, что баскетболисты клубов Евролиги вновь не смогут принять участия в отборочных матчах к чемпионату мира-2019 в течение сезона. (Антон БАБОШИН)