Артем Пустовой: "Реал", ЦСКА и "Жальгирис" – фавориты Евролиги"

Центровой "Барселоны" Артем Пустовой назвал фаворитов Евролиги, в число которых включил ЦСКА​. По его мнению, "Жальгирис" может попасть в топ-4.

– После шести туров "Барселона" расположилась на шестом месте в турнирной таблице регулярного чемпионата Евролиги. Какие задачи у команды в этом сезоне?

– Наша задача быть в "Финале четырех", - цитируют "Известия" Пустового. - При этом могу сказать, что мы только набираем обороты. Говорить об оптимальной форме и максимальной сыгранности пока рано, но с каждой игрой нам удается прибавлять.

– Кто фавориты Евролиги в нынешнем сезоне?

– "Реал" и ЦСКА. Также назову "Жальгирис". Это молодая, опасная команда. Ребята готовы грызть паркет, чтобы побеждать. Думаю, что они могут удивить в этом сезоне и вновь оказаться в топ-4.