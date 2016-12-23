Артем Параховский: "УНИКС сегодня очень разозлили и трибуны, и соперник"

Центровой УНИКСа Артем Параховский после матча регулярного чемпионата Евролиги с "Жальгирисом" (88:80) выразил удовлетворение победой. При этом он отметил, что команда должна стараться играть без спадов.

– Нас сегодня очень разозлили и трибуны, и соперник, – приводит официальный сайт УНИКСа слова Параховского. – В третьей четверти при счете 67:57 наш тренер взял тайм-аут, ребята стали кричать друг на друга, заводить, что и сыграло свою роль. Это и стало ключевым моментом. Команда соединилась в этом тайм-ауте в единое целое, ребята передали энергию друг другу, боролись до конца. Капитан Костас Каймакоглу что-то сказал, Кит Лэнгфорд, вот и завелись. Да, игра еще не была закончена, и я знал, что мы еще можем вернуться. И в заключительной четверти мы стали восстанавливать позицию за позицией, набирать очки, выиграв эту четверть 30:11! А в концовке мы здорово сыграли в защите. Надеюсь, теперь будем прогрессировать, играя без таких спадов, как сегодня – вели в начале +10, потом проигрывали -12. Надо контролировать игру. Понятно, что мы устаем, но сезон длинный, без этого никак. Будем делать выводы, и стараться не допускать таких ошибок.