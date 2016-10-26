03:04 | БАСКЕТБОЛ — Евролига

Артем Параховский: "УНИКС потерял концентрацию в матче с "Дарюшафакой"

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Центровой УНИКСа Артем Параховский после матча регулярного чемпионата Евролиги против "Дарюшафаки" (87:94) отметил, что его команда недоработала в защите, позволив сопернику делать легкие передачи. По его словам, казанские баскетболисты потеряли концентрацию в этом поединке.

- Тяжелая игра. Мы настраивались на первую победу в Евролиге, - приводит пресс-служба УНИКСа слова Параховского. - Но соперник наказывал нас за ошибки. Мы пытались играть один на один, не получалось, не забивали. В защите недоработали, позволяли гостям делать легкие передачи, забивать. Словом, потеряли концентрацию. Все решили мелкие детали в совокупности. Нам нужно фокусироваться как раз на этих мелких деталях. Будем к ним внимательнее, будем выигрывать. Надо посмотреть на свежую голову, где именно мы допустили ошибки, и где нам нужно улучшать игру

Дополнительная информация

http://unics.ru/news/interview/news/unics/news/unics/?id=3145

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