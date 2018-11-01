Артем Клименко: "Главное, что УНИКС выиграл, но нам есть куда двигаться"

Центровой УНИКСа​ Артем Клименко после победы над "Скайлайнерсом" в матче регулярного чемпионата Евролиги отметил, что команда не полностью выполнила установку на игру. По его мнению, команде есть куда расти.

– В середине победной четверти игра у нас не получалась, – цитирует пресс-служба клуба Клименко. – Соперник забил подряд три или четыре трехочковых, догнал нас. Так мы потеряли все свое преимущество в 10 с лишним очков. "Скайлайнерс" переломил ход игры, но последняя атака была за нами, первый бросок не попали, но подобрали, отработали в нападении, а Смит забил решающий бросок. Осталось не сфолить в защите при их последней атаке, мы это сделали и победили.

– Но как понять два рывка соперника, 11:0 и 9:0, 15 трехочковых?

– Да, мы знали, как немцы здорово атакуют из-за дуги, 17 попаданий в предыдущей встрече с "Морнаром", 15 сегодня. Исходили из этого в плане на игру, но не полностью его выполнили. Значит, есть куда двигаться, главное, что выиграли.