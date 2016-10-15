02:40 | БАСКЕТБОЛ — Евролига

Анте Томич: "Барселона" добилась победы над УНИКСом – это главное"

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Центровой "Барселоны" Анте Томич после матча регулярного чемпионата Евролиги с УНИКСом (69:63) выразил удовлетворение гостевой победой. Баскетболист отдал должное сопернику.

– Матч с УНИКСом был сложным, как и любой другой выездной матч в Евролиге, – приводит официальный сайт турнира слова Томича. – Нам не удалось провести ровно всю игру, но мы добились победы – и это главное. Третья четверть была просто ужасной. Соперник воспользовался нашей неуверенностью очень быстро. К счастью, в конце мы реабилитировались.

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