Андрей Воронцевич: "С "Басконией" всегда тяжело играть, особенно после долгого перелета"

Форвард ЦСКА Андрей Воронцевич в преддверии матча Евролиги против "Басконии" заявил, что армейцев ждет жесткая встреча. Также спортсмен отметил, что игроки ЦСКА изучили сильные и слабые стороны соперника. Московский клуб идет на первом месте в турнирной таблице Евролиги, а испанцы занимают седьмую строчку.

– "Баскония" – хороший и сильный соперник, – цитирует сайт Евролиги Воронцевича. – В Витории всегда сложно играть, особенно после долгого перелета. Нужно принять это во внимание. Мы тщательно подготовились к игре, изучили все сильные и слабые стороны соперника. Думаю, мы будем готовы к этой жесткой игре.