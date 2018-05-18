Андрей Воронцевич: "На арене тихо? Надеюсь, завтра будет очень громко"

Форвард ЦСКА Андрей Воронцевич, команде которого в пятницу предстоит полуфинал Евролиги против "Реала", оценил соперника и выразил надежду, что армейских болельщиков на трибунах арены в Белграде будет больше, чем испанских.

– Настроение замечательное, – отметил Воронцевич. – Мы прилетели сюда всем клубом, и еще больше людей, надеюсь, приедут нас поддержать. "Финал четырех" это праздник баскетбола. А для нас еще и серьезная работа, мы это понимаем.

– Пока на арене для вас, пожалуй, необычно тихо.

– Думаю, завтра на игре будет очень громко. И что наших болельщиков будет все-таки больше, чем у Мадрида.

– Если вспоминать матчи с "Реалом" в регулярном чемпионате, имеют ли они сейчас какое-то значение?

– Естественно, какие-то детали оттуда возьмем. Мы разбирали обе встречи – было много и хороших моментов, и не очень. Есть на что обратить внимание. Для себя мы сделали правильные выводы, но в "Финале четырех" все будет решать, прежде всего, характер и командная игра.

– В чем вы, прежде всего, будете стараться превзойти соперника:?

– Нам надо их остановить, не дать разбежаться. Не позволять совершать быстрые прорывы и набирать легкие очки. Быть единым целым и биться все 40 минут за каждый сантиметр площадки. Любая деталь в "Финале четырех" может все решить.

– В составе "Реала" блестящий сезон проводит Лука Дончич. Кого еще бы отметили?

– Да всех – Руди Фернандес, Серхио Льюль, который восстановился после травмы – человек такую работу проделал, и с "Панатинаикосом" проявил себя здорово. Густаво Айон хорошо играет, Энтони Рэндольф, Трей Томпкинс – любой из команды может быть лидером. Надо детальной разбирать каждого, что мы и делаем. Надо к каждому относиться с уважением. Но не переоценивать – нужно верить в свои силы.

– "Реал" с Льюлем и без него – разные команды?

– В любом случае это "Реал", с Льюлем или без. (Антон БАБОШИН)