 Андрей Воронцевич: "ЦСКА нельзя опускать руки перед матчем за бронзу Евролиги". БАСКЕТБОЛ - Евролига. СПОРТ-ЭКСПРЕСС
22:56 | БАСКЕТБОЛ — Евролига

Андрей Воронцевич: "ЦСКА нельзя опускать руки перед матчем за бронзу Евролиги"

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Сегодня. Стамбул. ЦСКА - "Олимпиакос" - 78:82. Армейцы уступили в концовке и не смогли защитить чемпионский титул.ЦСКА не расколдовал "Олимпиакос"

Форвард ЦСКА Андрей Воронцевич после поражения от "Олимпиакоса" (78:82) в "Финале четырех" Евролиги подчеркнул, что команде нужно провести правильную работу над ошибками и хорошо подготовиться к матчу за третье место.

Встреча за бронзу состоится в воскресение, соперником армейцев станет проигравший пары "Фенербахче" - "Реал".

- Нельзя было недооценивать "Олимпиакос", особенно их лидеров Спанулиса и Прентезиса. Они в очередной раз доказали, что являются звездами баскетбола, - приводит ТАСС слова Воронцевича. - Сейчас нам надо пережить это поражение, опускать руки нельзя. Нужно провести работу над ошибками и готовиться к матчу за бронзу.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/4267258

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