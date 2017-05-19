Андрей Воронцевич: "ЦСКА нельзя опускать руки перед матчем за бронзу Евролиги"

Форвард ЦСКА Андрей Воронцевич после поражения от "Олимпиакоса" (78:82) в "Финале четырех" Евролиги подчеркнул, что команде нужно провести правильную работу над ошибками и хорошо подготовиться к матчу за третье место.

Встреча за бронзу состоится в воскресение, соперником армейцев станет проигравший пары "Фенербахче" - "Реал".

- Нельзя было недооценивать "Олимпиакос", особенно их лидеров Спанулиса и Прентезиса. Они в очередной раз доказали, что являются звездами баскетбола, - приводит ТАСС слова Воронцевича. - Сейчас нам надо пережить это поражение, опускать руки нельзя. Нужно провести работу над ошибками и готовиться к матчу за бронзу.