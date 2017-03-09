Андрей Ватутин: "Выход в плей-офф Евролиги для ЦСКА не является поводом для радости"

Президент ЦСКА Андрей Ватутин после победы в матче регулярного чемпионата Евролиги над "Галатасараем" (85:69) подчеркнул, что выход в плей– офф турнира не является для поводом для радости. По словам Ватутина, команда должна ставить более высокие цели.

– Не знал, что после победы в этом матче ЦСКА выйдет в плей-офф, никогда не занимаюсь подсчетами, – цитирует ТАСС Ватутина. – Всегда больше волнуюсь за качество игры и обстановку в коллективе. Выход в плей-офф не может являться для ЦСКА поводом для радости. Игра понравилась зрителям, и я доволен, что мы смотрелись солидно на протяжении всего матча.