Андрей Ватутин: "Все мысли ЦСКА уже в Стамбуле"

Президент ЦСКА Андрей Ватутин отметил, что шестой подряд выход в "Финал четырех" Евролиги - показатель успешной работы клуба. По его словам, армейцы всемы мыслями уже в Стамбуле, где состоятся решающие матчи турнира. В четвертьфинале ЦСКА обыграл "Басконию" (3-0).

- Спорт - это не та сфера, где можно говорить о стабильности, но нам удается из года в год показывать высокий результат в Евролиге, - приводят "Известия" слова Ватутина. - Сам "Финал четырех" является лотереей, его невозможно выиграть без удачи. А вот шестой подряд выход в "Финал четырех" - это показатель эффективной работы клуба, тренерского штаба и игроков. Это говорит о нашем классе.

У ЦСКА классная команда, причем уже много лет. Поверьте, что не все решают деньги, для стабильного успеха нужно много других составляющих. Я понимаю, что постоянным участием в решающей стадии Евролиги мы задрали планку так высоко, что перегружаем себя давлением. Любой другой клуб празднует выход в "Финал четырех", позволяет себе немного расслабиться. У нас же другая ситуация, все наши мысли уже в Стамбуле, и мы думаем над тем, как продлить свою победную серию.