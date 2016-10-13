Андрей Ватутин: "Вижу нелогичность в сохранении формата "Финала четырех"

Президент ЦСКА Андрей Ватутин считает, что формат "Финала четырех" в Евролиге устарел. По его словам, реформировать нужно не только основную сетку турнира, но и финальную часть.

– Мне не совсем понятно, как можно проводить групповой турнир из тридцати матчей, потом играть четвертьфинал до трех побед, а чемпиона определять по одному матчу, – цитирует "Р-Спорт" Ватутина. – Я вижу нелогичность в сохранении формата "Финала четырех". В то же время аргументация президента Евролиги Жорди Бертомеу мне хорошо известна: "Финал четырех" – это давно устоявшийся формат, поэтому его проще продавать, плюс туда съезжается вся Европа, зрители и скауты со всего мира.

Но я напомню, что во всем мире подобным образом чемпион определяется только у студентов в США. Не могу назвать формат "Финала четырех" честным, логичным, и мы много говорим об этом, но что-то изменить здесь невозможно. Поэтому, считаю, можно пофантазировать, как минимизировать элемент случайности в самом "Финале четырех", может быть, сам финал играть до двух побед или из двух матчей.