Андрей Ватутин: "В "Финале четырех" не оказалось сюрпризов по составу"

Президент ЦСКА Андрей Ватутин отметил, что состав участников "Финала четырех" Евролиги оказался предсказуемым. Он также добавил, что московская команда выглядит сейчас уверенной в себе и боеспособной. ЦСКА является действующим чемпионом турнира.

– После победы в Берлине с ЦСКА упал груз ответственности, – цитирует "Р-Спорт" Ватутина. – Команда выглядит уверенной в себе и боеспособной. Сюрпризов в этом "Финале четырех" нет. Если бы меня перед началом сезона спросили, кто выйдет в "Финал четырех", я бы назвал именно эти клубы.

Напомним, что "Финал четырех" Евролиги пройдет в Стамбуле с 19 по 21 мая. ЦСКА сыграет с "Олимпиакосом", а испанский "Реал" – с турецким "Фенербахче".