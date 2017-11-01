Андрей Ватутин: "Уже понятно, что Евролига и ФИБА не смогут договориться по матчам сборных"

Президент ЦСКА Андрей Ватутин отметил, что клубу необходимо будет принять решение о том, как выйти из ситуации в споре между Евролигой и ФИБА по окнам для сборных. По его словам, организации так и не смогут договориться по этому вопросу.

- Уже понятно, что компромисс невозможен. Евролига и ФИБА не придут к договоренностям по окнам для сборных команд, - приводят "Известия" слова Ватутина. - Сейчас можно лишь думать о том, как выйти из положения хотя бы с минимальными потерями. И я не уверен, что такой вариант существует.

Я много раз говорил — как бы сильно ни выглядела позиция Евролиги, какой бы логичной и аргументированной она ни казалась, не отпуская игроков в сборную, клубы оказываются в очень плохом репутационном положении. Модель абсолютно линейная — не дал игроков, сборная не попала на чемпионат мира, осложнила отбор на Олимпиаду, а то и вовсе пропустила главный турнир четырехлетия. Кто виноват? Правильно, клуб. Со всеми вытекающими последствиями.

Отметим, ФИБА ввела новые правила проведения отбора на чемпионат мира-2019. Теперь для команд появятся "окна". Евролига отказалась менять свой календарь, чтобы подстроиться под выступления сборных. Так, ЦСКА в ноябре сыграет с "Уникахой", а сборная России - с Францией и Бельгией.