23:18 | БАСКЕТБОЛ — Евролига

Андрей Ватутин: "Тяжелый график не может быть оправданием игре ЦСКА"

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Президент ЦСКА Андрей Ватутин считает, что напряженное расписание баскетбольной Евролиги не может быть оправданием игре клуба. Сегодня ЦСКА в матче Евролиги обыграл литовский "Жальгирис" (95:86).

– Расписание напряженное, и тяжело играть через два дня после выезда, но все в равных условиях и это не может быть оправданием тяжелой игре с "Жальгирисом", – приводит ТАСС слова Ватутина. – Плюс, мы провели тяжелую игру в Стамбуле и это наложило отпечаток на команду. А "Жальгирис" – хорошая команда, которую не стоит недооценивать.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/3796792

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