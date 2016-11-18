Андрей Ватутин: "Тяжелый график не может быть оправданием игре ЦСКА"

Президент ЦСКА Андрей Ватутин считает, что напряженное расписание баскетбольной Евролиги не может быть оправданием игре клуба. Сегодня ЦСКА в матче Евролиги обыграл литовский "Жальгирис" (95:86).

– Расписание напряженное, и тяжело играть через два дня после выезда, но все в равных условиях и это не может быть оправданием тяжелой игре с "Жальгирисом", – приводит ТАСС слова Ватутина. – Плюс, мы провели тяжелую игру в Стамбуле и это наложило отпечаток на команду. А "Жальгирис" – хорошая команда, которую не стоит недооценивать.