Андрей Ватутин: "Рассчитываем, что к четвергу Теодосич будет в строю"

Президент ЦСКА Андрей Ватутин сообщил, что в команде рассчитывают на участие защитника Милоша Теодосича в стартовом матче группового этапа Евролиги с "Галатасараем". 29-летний серб не принимал участия в двух первых матчах армейцев в Единой лиге ВТБ.

– Сыграть в первых матчах сезона Теодосичу помешали небольшие проблемы с шеей и коленом, – приводит "Р-Спорт" слова Ватутина. – Было ясно, что он не сыграет в Красноярске. Был вариант, что он прилетит в Астану, но после консультаций с врачами и его разговора с тренером Димитрисом Итудисом мы приняли решение, что восстанавливаться дома будет лучше. Рассчитываем, что к четвергу Милош будет боеспособен.

Матч Евролиги между ЦСКА и турецкой командой состоится 13 октября в Стамбуле. Встреча начнется в 20.00 по московскому времени.