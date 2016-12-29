Андрей Ватутин: "Мне нравится новый формат Евролиги"

Президент ЦСКА Андрей Ватутин отметил, что к Евролиге вырос интерес после смены формата турнира. С этого сезона клубы не делятся на группы, а проводят первый этап в формате регулярного чемпионата.

– Мне нравится этот формат, он держит в тонусе каждую неделю, - цитируют "Известия" Ватутина. - Есть драйв, непредсказуемость, интрига. На прошлой неделе в Барселоне состоялось заседание совета акционеров Евролиги. На нем мы обсуждали новый формат турнира. Сейчас подводить итоги преждевременно, но можно отметить позитивные тенденции. Руководители 11 клубов с лицензией A сошлись во мнении, что увеличилась посещаемость и продажи билетов, телеправа купили 205 стран. Цель, с которой сокращалось число команд и изменялась формула турнира, заключалась в увеличении интереса к турниру. Это удалось сделать. Конечно, есть календарно-логистические сложности. Например, за месяц с небольшим мы три раза летали в Стамбул, хотя логичнее было бы совместить эти выезды. Но это скорее шероховатости, которые впоследствии будут устранены. Как мне кажется, наш клуб к изменению формата оказался готов. В первую очередь благодаря наличию своего чартера и хороших специалистов по восстановлению игроков. Это очень важный фактор, поэтому я лишний раз хочу сказать спасибо нашему спонсору. Без чартера в новых условиях практически невозможно ставить перед командой большие задачи.

Тренерам и игрокам наиболее сложно адаптироваться к новым условиям. Тренировок и времени для восстановления становится меньше. Но к этому можно привыкнуть, изменив интенсивность тренировочного процесса. Хочу отметить, что два поражения в Евролиге пришлись на те недели, когда мы играли по два матча. Пока не готов сказать, следствие ли это того, что мы не готовы побеждать дважды, играя в среду и пятницу, либо простое стечение обстоятельств. Стоит понаблюдать дальше. Также отмечу – когда нам выпадает два матча Евролиги в неделю, к игре национального чемпионата пропадает интерес. Согласитесь, сложно мотивировать рядового болельщика для просмотра баскетбола три раза в неделю.